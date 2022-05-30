Fatih'te sürücü sokak köpeğini böyle ezdi! O anlar kamerada | Video

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Fatih Beyazıt'ta 23 Mayıs saat 06.30 sıralarında Fuat Paşa Caddesi'nden, Havancı Sokağa dönen panelvan sürücüsü, sokak köpeğini ezdi. Köpeği araç altında sürükleyen sürücü Tacirhane sokağa döndüğünde durumu fark etti. Panelvan sürücüsü köpeği burada bırakarak, yoluna devam etti. Çevredeki esnaf veterineri çağırdı. Ezilen köpeği öldü. Köpeğin ezilerek öldüğü anlar kameraya yansıdı.