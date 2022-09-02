Video Yaşam Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video

Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video

02.09.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 03:09
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 02.09.2022 | 15:20
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 00:31
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 02.09.2022 | 13:08
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini ’beyin cerrahı’ diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2022 | 13:09
Alanya’da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 01:34
Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 02.09.2022 | 12:59
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 00:49
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 02.09.2022 | 12:25
Müge Anlı’da gündeme gelen ’DJ Gezgin’in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 21:50
Müge Anlı’da gündeme gelen 'DJ Gezgin'in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 02.09.2022 | 12:38
İstanbul’da ’torbacı’ operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 00:36
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 02.09.2022 | 12:12
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 03:52
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 02.09.2022 | 11:57
Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:09
Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.09.2022 | 11:31
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:48
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.09.2022 | 11:38
Ağrı’da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video 01:13
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video 02.09.2022 | 11:31
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 00:36
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 02.09.2022 | 11:30
Tarsus’ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 00:26
Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 02.09.2022 | 09:48
Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video 01:16
Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video 02.09.2022 | 11:07
Eski DSP İlçe Başkanı’nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video 03:05
Eski DSP İlçe Başkanı'nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video 02.09.2022 | 10:17
Güngören’de kadına şiddet; sokak ortasında darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 03:11
Güngören'de kadına şiddet; sokak ortasında darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 02.09.2022 | 09:46
Son Dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş yakalandı! İşte Levent Göktaş’ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı | Video 02:43
Son Dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş yakalandı! İşte Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı | Video 02.09.2022 | 09:48
Son Dakika: İstanbul’da film gibi olay: Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:30
Son Dakika: İstanbul'da film gibi olay: Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı! O anlar kamerada | Video 02.09.2022 | 09:09
Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02:54
Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02.09.2022 | 08:29
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 01:42
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 02.09.2022 | 08:31

İstanbul Fatih’te taksicilerin bir kişiyi sokak aralarında kovaladıktan sonra dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 6 kişi gözaltına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, araçtaki yolcunun kendisini gasp etmekle tehdit etmesi üzerine arkadaşlarına haber verdiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 1 Eylül günü saat 01.50 sıralarında Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, N.B. isimli şahsı kovaladıkları belirlenen M.G, C.A, Y.T, M.A ve E.T. isimli şahıslar ile birlikte ticari taksi şoförü F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tanık beyanları ile birlikte polis ekipleri konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Taksi şoförü F.B. isimli şahsın N.B. ve bir arkadaşını Kumkapı semtinden müşteri olarak aldığı belirlendi. Araçla seyir halindeyken Aksaray civarına geldikleri sırada N.B.'nin yolda uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik küfürlü sözler sarf etmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Yolculuğun devamında N.B. isimli şahsın arkadaşı Samatya'da civarında taksiden indi. Akdeniz Caddesi'ne gelene kadar taksici ve yolcu arasındaki tartışma devam etti. N.B. isimli şahsın ticari taksi şoförüne yönelik Karagümrük semtinde parasını gasp ettirebileceği yönünde tehdit içerikli sözler sarf ederek küfür etmesinin akabinde taksi şoförü arkadaşlarına acil kod uyarısı gönderdi. Taksi şoförü F.B., yardımına gelen arkadaşları ile beraber şahsı kovalamaya başladı. Şüphelilerden Y.T. isimli şahıs, N.B.'yi darp ederek olayı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Kasten Yaralama - Tehdit - Hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden M.G, C.A, M.A, F.B. ve E.T., isimli şahıslar ile N.B. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.T. isimli şahıs ise 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA