Fatih'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video
FATİH'te bir binanın inşaatında çalışan işçiler bitişikteki başka bir binaya zarar verince , bina sakinleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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