Fatih'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video 07.06.2023 | 13:40 FATİH'te bir binanın inşaatında çalışan işçiler bitişikteki başka bir binaya zarar verince , bina sakinleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Silivrikapı Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, binanın inşaatındaki çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir bina zarar gördü. Bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa, sapan ve keserin de kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan bir kişiye sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor.