Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video

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Fatih'te uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 34 adet tabanca, 34 adet şarjör, 31 adet gövde üzerinde namlu tabanca, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet ile birlikte 50 gram marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi.