Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video

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Fatih'te husumetli olduğu kişileri korkutmak amacıyla uzun namlulu silahla etrafa ateş açan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu iki bina isabet alırken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
KORKU SAÇAN GRUP GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 11 kişilik grubun sokak üzerinde yürüdüğü görülüyor. Şüphelilerden birinin elindeki silahla ateş ettiği görülüyor.