Video Yaşam Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video
Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video

Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video

31.12.2022 | 10:40

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Fatih'te husumetli olduğu kişileri korkutmak amacıyla uzun namlulu silahla etrafa ateş açan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu iki bina isabet alırken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 18 Aralık günü Fatih Zeyrek Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında daha önceden devam eden husumet bulunan şüpheliler, husumetli olduğu kişileri korkutmak için uzun namlulu silahla sokakta dolaşarak çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevrede bulunan 2 bina isabet aldı. Yaşanan olay sonrası herhangi bir yaralanma olmazken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

KORKU SAÇAN GRUP GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 11 kişilik grubun sokak üzerinde yürüdüğü görülüyor. Şüphelilerden birinin elindeki silahla ateş ettiği görülüyor.

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