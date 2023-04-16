Fatih'te yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon | Video 16.04.2023 | 11:00 İSTANBUL'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyerek ikamet izni başvurularına aracılık edenlere yönelik 14 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere toplamda 1 milyon 3 bin 100 lira ceza yazıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgelerle yabancı uyrukluların ikamet izni başvurularına aracılık edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalara yürüttü. Çalışmalar kapsamında 15 Mart- 31 Mart 2023 tarihleri arasında Fatih?te bulunan 14 farklı işyerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İş yerlerinin ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkardıkları, süresiz ikamet izni aldıkları ve deport kaldırma işlemi yaptıkları yönünde reklam faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Operasyon düzenlenen işyerlerine yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıtdışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet gibi usulsüz işlemlerden toplamda 1 milyon 3 bin 100 lira para cezası kesildi. Ayrıca yapılan denetimlerde 2 yabancı uyruklu şüphelinin Türkiye?de kaçak olarak kaldığı ve çalıştırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin sınırdışı işlemleri başlatıldı.