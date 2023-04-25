Video Yaşam Fatih'te yol verme kavgasında dehşet saçan sürücü yakalandı | Video
Fatih'te yol verme kavgasında dehşet saçan sürücü yakalandı | Video

Fatih'te yol verme kavgasında dehşet saçan sürücü yakalandı | Video

25.04.2023 | 15:43

Fatih'te kendisine yol vermeyen sürücünün önünü kesen, otomobilin aynasını ve camını kıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih, Vatan Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından saldırıya uğramıştı. Ertekin, kendisine küfür ederek otomobilinin aynasını ve camının kırıldığı anları da kaydetmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, Haliç köprüsünde başlayan yol verme tartışmasının Vatan Caddesi'ne kadar sürdüğü ve aracından inen B.Ö. isimli şüpheli şahsın, Mehmet Ali Ertekin isimli mağdur şahsın aracına zarar verdiği, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, 25 Nisan tarihinde Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı ve ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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