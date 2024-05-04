Fatih'te yumruk ve kafa attığı kadının çantasını gasp eden şahıs kamerada | Video 04.05.2024 | 13:46 Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayı anlatan esnaf Şuayip Akdaş, "Sabah iş yerimiz açtık, memur arkadaşlar geldi. Burada bir gasp olayının gerçekleştiğini söylediler. Bizde kamera görüntülerimizi açtık, görüntülere baktığımızda bir kadının gece saat 03.00 civarlarında gasp edildiğini gördük. Ama yaşadığı gasp anları kötüydü görüntüde kadını darp edildiği görülüyor. Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor. Kamera görüntülerinden izledik bir kadın durmak istedi. Gasp eden kişi, aracı kovalamaya çalışıyor. Daha sonra kadının çantasını alıp, uzaklaşıyor. Adamı da tanımıyorum daha önce de burada böyle olaylara şahit olduk"