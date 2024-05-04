Fatih'te yumruk ve kafa attığı kadının çantasını gasp eden şahıs kamerada | Video
Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KADINI KEPENKLERE VURARAK, ÇANTASINI ALIP KAÇIYOR"
Olayı anlatan esnaf Şuayip Akdaş, "Sabah iş yerimiz açtık, memur arkadaşlar geldi. Burada bir gasp olayının gerçekleştiğini söylediler. Bizde kamera görüntülerimizi açtık, görüntülere baktığımızda bir kadının gece saat 03.00 civarlarında gasp edildiğini gördük. Ama yaşadığı gasp anları kötüydü görüntüde kadını darp edildiği görülüyor. Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor. Kamera görüntülerinden izledik bir kadın durmak istedi. Gasp eden kişi, aracı kovalamaya çalışıyor. Daha sonra kadının çantasını alıp, uzaklaşıyor. Adamı da tanımıyorum daha önce de burada böyle olaylara şahit olduk"
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