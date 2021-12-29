Video Yaşam Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video
Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video

Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video

29.12.2021 | 14:32

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Sakarya'da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüşerek; tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu anlar sahada bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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