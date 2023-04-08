Video Yaşam Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video

Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video

08.04.2023 | 15:37

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi. Deprem nedeniyle çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı. İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü. Çiftlik evinin de yer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metre de batıya doğru kaydı. Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu. Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi.

"SONUMUZUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Yaşadığı dehşeti anlatan çiftlik sahibi Yasir Koç, "Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçla yer değiştirdik. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldi sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var. Hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı" dedi.

Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Koç, bir ineğinin de deprem nedeniyle kör kaldığını belirterek, "Biz bu arada hayvancılık yapıyoruz. Depremde bir hayvanım 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Artık o patlamadan dolayı mı bilmiyorum hayvanımın gözleri görmez oldu. 3 gün sonra hayvanımı çıkardık. Sağlık durumu iyi şu an" diye konuştu.

Depremin çiftlik evinde oluşturduğu dehşet dron ile görüntülendi. Deprem nedeniyle fay hattındaki yarıklar net bir şekilde gözlenirken çiftlik evi de tamamen enkaza dönüştü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video 07:05
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video 08.04.2023 | 15:37
Mersin Limanı’nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 03:13
Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 08.04.2023 | 15:29
Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video 00:41
Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video 08.04.2023 | 15:29
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 02:06
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 08.04.2023 | 15:29
Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:00
Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.04.2023 | 13:57
Örgüt lideri bankacı çıktı: İhraç banka çalışanı örgüt kurdu bankaların kabusu oldu | Video 01:33
Örgüt lideri bankacı çıktı: İhraç banka çalışanı örgüt kurdu bankaların kabusu oldu | Video 08.04.2023 | 11:52
Kadıköy’de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 02:26
Kadıköy'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 12:59
Bayrampaşa’da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı 00:35
Bayrampaşa'da 8 ay önce lastik çalan hırsızlardan 1’i polis ekipleri tarafından yakalandı 08.04.2023 | 12:44
Kadıköy’de taksiciden örnek davranış: 1 milyon Lirayı teslim etti | Video 03:45
Kadıköy’de taksiciden örnek davranış: 1 milyon Lirayı teslim etti | Video 08.04.2023 | 12:43
Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:43
Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.04.2023 | 11:45
624 yıllık Ulu Cami’ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video 04:45
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video 08.04.2023 | 11:02
9 yaşındaki Gina’nın bahçesindeki kuyuda ölü bulunduğu ev kundaklandı | Video 02:14
9 yaşındaki Gina’nın bahçesindeki kuyuda ölü bulunduğu ev kundaklandı | Video 08.04.2023 | 11:01
Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı | Video 00:32
Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı | Video 08.04.2023 | 11:07
Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı | Video 04:38
Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı | Video 08.04.2023 | 10:54
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video 00:55
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı! | Video 08.04.2023 | 10:48
Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video 00:56
Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı | Video 08.04.2023 | 10:31
Başakşehir’de İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video 02:08
Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video 05.04.2023 | 11:22
Arnavutköy’de servis aracı ile otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı | Video 02:08
Arnavutköy’de servis aracı ile otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı | Video 06.04.2023 | 10:44
İnternetten kaçak sigara satışı yapanlara jandarmadan operasyon | Video 00:49
İnternetten kaçak sigara satışı yapanlara jandarmadan operasyon | Video 08.04.2023 | 10:21
İskenderun’a gelen leylek sürüsü ilk kez konaklama yaparken görüntülendi | Video 02:40
İskenderun'a gelen leylek sürüsü ilk kez konaklama yaparken görüntülendi | Video 08.04.2023 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA