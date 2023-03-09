Video Yaşam Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video

Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video

09.03.2023 | 10:22

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki yıllık milyonluk ev kağıt gibi dağıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki yıllık milyonluk ev kağıt gibi dağıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Soner Menge'ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz Kahramanmaraş merkezli depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

"İKİ YILLIK EMEĞİMİZ YERLE BİR OLDU"
Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu yüzdende şuan evimiz kullanılamayacak halde. Bu evi yaklaşık 2 yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu. Depremin korkusunu hala yaşıyoruz" diye konuştu

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 02:46
Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev, harabeye döndü | Video 09.03.2023 | 10:22
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 00:42
Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 09.03.2023 | 09:56
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:13
Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 09.03.2023 | 09:55
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:39
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 09:58
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 01:29
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 09.03.2023 | 09:45
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul’da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 00:10
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video 09.03.2023 | 09:16
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 00:43
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 09.03.2023 | 09:04
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 01:44
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 09.03.2023 | 06:14
Hatay’da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 02:28
Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video 09.03.2023 | 06:13
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 00:56
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 09.03.2023 | 06:13
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:21
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 08.03.2023 | 23:13
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı | Video 02:09
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: "Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı" | Video 08.03.2023 | 20:10
Mehmetçik’ten Malatya’da depremzede kadınlara karanfil | Video 02:21
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil | Video 08.03.2023 | 16:52
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 01:34
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 08.03.2023 | 16:39
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 06:29
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 08.03.2023 | 16:38
Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video 03:19
Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video 08.03.2023 | 16:32
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek | Video 06:51
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek | Video 08.03.2023 | 16:16
Kahramanmaraş’taki Yeşilgöz Gölü’nün rengi depremlerin ardından değişti! | Video 04:57
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti! | Video 08.03.2023 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA