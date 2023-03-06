Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı | Video 06.03.2023 | 08:44 Hatay'da kırılan fay hattı, ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bahçede bulunan fay hattı zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.