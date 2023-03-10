Video Yaşam Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video

Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video

10.03.2023 | 12:06

Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

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