Fazilet öğretmen: "Eşimi kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu; iki acı kahretti" | Video 03.04.2023 | 10:21 HATAY'da meydana gelen depremde komşularının müdahalesiyle, mahsur kaldıkları evlerinden bedensel engelli oğlu Kerem Gülşen (27) ile birlikte kurtarılan emekli sınıf öğretmeni Fazilet Gülşen (68), depremden 7 gün önce de eşinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Gülşen, Eşim Atıf Gülşen'i kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu. Deprem olunca oğlum 'Ne oluyor' diye çığlıklar attı. Antrede dolapların devrilmesiyle mahsur kaldık. Komşularımızın kapıyı kırmasıyla dolaplar yana devrildi. Dolabın üstünden Kerem'i kaydırarak çıkardılar. Daha sonra da biz kurtulduk. 7 günde 2 acı yaşamak bizi kahretti. dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Defne ilçesi Aşağı Okçular Mahallesi'nde oturan Fazilet Gülşen, bedensel engelli oğlu Kerem Gülşen ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'a geldi. Hayırseverlerin evinde ücretsiz olarak kalan aile, yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Depremden 7 gün önce eşinin yaşamını yitirdiğini belirten Fazilet Gülşen, şunları söyledi:"Eşim Atıf Gülşen'i kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu. Hem onun üzüntüsü, hem de depremle ikisinin bir arada olması çok kütü oldu ve bizi kahretti. Bizim bakıcımız sabah gelip akşam gidiyordu. Eşim ölünce 'Sizi bırakmayacağım ve sizle kalacağım' dedi. Deprem olduğu gün sarsıntıdan oğlumun üzerine babasının duvardaki fotoğrafı düştü. Oğlum 'Ne oluyor' diye çığlıklar attı. Evimizin üst tavanı kartonpiyer olduğu için üzerimize düşmeye başladı. Bakıcımızda 'Bizi kurtarın' diye bağırmaya başladı. 18 yıldır aynı evde kalıyorduk. Antremizde dolapların devrilmesi sonucu evde mahsur kaldık. Komşularımız kapıyı kırarak içeri girdiler. Dolabın üstünden Kerem'i kaydırarak çıkardılar. Daha sonra ben ve bakıcımız çıktı. Biz zeminin üstünde oturuyorduk. Evimiz depremde ağır hasar aldı. Mutfak dolabımız yerinden çıkmış ve tüm mutfak eşyalarımızda yerlerdeydi. Evden çıkınca saatlerce arabada kaldık. Soğukta üşüyünce komşumuz bizi köylerine götürdü. 10 gün orada çadırda kaldık. Oğlum ve ben çadırda hastalandık. Daha hastalığı üzerimizden tam anlamıyla atamadık."Oğlu Kerem'i, evlatlık olarak aldıklarını hatırlatan Gülşen, Oğlum haftanın 2 günü rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi görüyor. Biz Kerem?i 1 haftalıkken evlatlık almıştık. Annesi beslenemediği için çocuğu düşürmek için ilaç almış. Yan etkisi olarak engelli kaldı. Adana?ya doktora götürdük. Doktor bize zeka yönünden beyninin hiç etkilenmediğini bedensel engelli yaşamını sürdüreceğini söyledi. Bizde eşimle beraber oğlumuzu canımızdan çok severek onu kabullendik. Yakınlarımız bize, geri verin dediler. Biz de kabul etmedik. Çünkü onun sevgisi içimize işlemişti. Hiçbir zaman bir dediğini iki etmedik. Babası onun her istediğini yerine getirirdi. dedi.