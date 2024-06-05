Feci kaza kamerada... Malatya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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