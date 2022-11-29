Video Yaşam Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, metrelerce yükseğe böyle uçtu | Video
Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, metrelerce yükseğe böyle uçtu | Video

Feci kaza kamerada...Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı, metrelerce yükseğe böyle uçtu | Video

29.11.2022 | 20:53

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OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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