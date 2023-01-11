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OTOMATİK OYNAT
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Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video 11.01.2023 | 12:30
12:42
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Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video 11.01.2023 | 12:22
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2023 Çarşamba atv izle! | Video 11.01.2023 | 11:36
01:42
Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı | Video 11.01.2023 | 11:10
05:21
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Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video 11.01.2023 | 10:22
00:38
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video 11.01.2023 | 10:10
00:58
Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 10:21
01:49
02:22
Park halindeki arabayı böyle parçaladı | Video 11.01.2023 | 09:36
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Mersin'deki FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 11.01.2023 | 09:55
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Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 11.01.2023 | 09:52
02:10
Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 11.01.2023 | 09:39
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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video 11.01.2023 | 09:37
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Çakarlı sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 09:08
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Çiğ köfte dürüm içinde nezarethaneye uyuşturucu sevkiyatı | Video 11.01.2023 | 09:06
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kazada, aracın hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.