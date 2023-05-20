Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış! | Video
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
FECİ KAZA KAMERADA
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kazanın görüntülerinde anneanne ve torunu trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışırken o sırada hareket etmeye çalışan tırın altında kaldılar. Anneanne ve torunun tırın altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
00:56
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 20.05.2023 | 10:43
01:28
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 20.05.2023 | 10:38
00:27
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 20.05.2023 | 10:22
01:37
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 20.05.2023 | 10:13
00:35
Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 20.05.2023 | 10:14
02:47
02:13
02:07
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video 20.05.2023 | 00:46
01:18
03:26
00:34
01:21
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 19.05.2023 | 16:30
04:01
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 19.05.2023 | 15:47
00:56
05:38
00:23
03:25
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 19.05.2023 | 13:30
04:44
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 19.05.2023 | 11:47
04:59
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 19.05.2023 | 12:50