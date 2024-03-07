Video Yaşam Feci kazaya karışan Porsche ve ATV’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi | Video
Feci kazaya karışan Porsche ve ATV’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi | Video

Feci kazaya karışan Porsche ve ATV’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi | Video

07.03.2024 | 16:28

Eyüpsultan’da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı’nın kullandığı ATV’nin de dağıldığı görüldü.

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Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O esnada Timur C. (17) yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

KAZADAN SONRA ANNESİYLE MISIR'A KAÇMIŞTI
Kaza sonrası Timur C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok, oğlu Timur C.'yi de alarak olay yerinden kaçmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur C. ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı. Timur C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

ANNE VE OĞLUNA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti. Gelişmeler çerçevesinde Mısır'a kaçan Eylem Tok ve Timur C. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

PORSCHE VE ATV'LERİN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan Porsche ve ATV'ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülmüştü. Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi. Timur C.'nin kullandığı Porsche'nin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Acı'nın kullandığı ATV'nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.

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