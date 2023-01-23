Fenalaşan sürücü ağaca çarptı! O anlar kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza sonucu sürücü yaralanırken, ağaç ise devrildi. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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