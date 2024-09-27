Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.
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