Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını | Video
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilen arabesk müziğin ustalarından, milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş olan Ferdi Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı.
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