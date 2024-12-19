Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutarak dua ediyor | Video

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Siraç Ünlü, Tayfur'un sağlığına kavuşması için dua ederek, hastane önünde nöbet tutuyor.