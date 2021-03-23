Ferhan Tetik ortadan mı kaldırıldı? Müge Anlı canlı yayınında flaş iddialar! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
05:19
00:10
Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler | Video 23.03.2021 | 15:22
00:46
Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu | Video 23.03.2021 | 14:40
00:29
Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video 23.03.2021 | 14:18
00:17
Aç kalan köpekler, koyunlara saldırdı | Video 23.03.2021 | 14:23
03:22
00:26
00:13
04:51
04:51
16:22
01:29
Köpeği ısıran küçük çocuk görenleri gülme krizine soktu | Video 23.03.2021 | 12:54
00:22
SON DAKİKA: Yozgat’ta korku dolu anlar! Dev hortum kamerada | Video 23.03.2021 | 12:50
08:11
01:07
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:04
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video 23.03.2021 | 12:13
01:35
Bursa'da vahşet! Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler | Video 23.03.2021 | 12:11
01:21
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın | Video 23.03.2021 | 11:45
Fatih Bey babasının Hülya ile evlendikten sonra eşyalarının kapıya atıldığını daha sonra babaannesinin evine getirip kavga ettiğini iddia etti. Hülya Hanım evlendikten sonra eşi ile tartıştığını o yüzden bu olayın olduğunu açıkladı. Fatih babası ile Hülya'nın Marmaris'te tatil yaparken annesi ile sokakta yaşadığını hatta çalıştığı otelde babası ve Hülya'nın tatil yaptığını bunun kayıtlarda olduğu ileri sürdü. Hülya Hanım bunun doğru olduğunu bir keresinde kolunda bileziği bozarak Pamukkale'ye tatile gittiklerini söyledi.