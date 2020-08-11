Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu | Video
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Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner (55), denize düştü. Görenlerin ihbarı üzerine feribot, kaptan tarafından durdurulurken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla baygın halde bulunan Üstüner, kurtarıldı.Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.