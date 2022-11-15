Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan bir kişi adliyeye sevk edildi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi yemeğine katıldı | Video 15.11.2022 | 13:44
01:24
08:33
03:49
00:16
2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video 15.11.2022 | 12:13
02:22
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 15.11.2022 | 10:04
00:10
Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 15.11.2022 | 10:04
02:20
Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 15.11.2022 | 11:04
02:19
01:10
01:53
Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 15.11.2022 | 11:04
03:52
02:55
Uludere'den kartpostallık görüntüler | Video 15.11.2022 | 10:20
10:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 15.11.2022 | 10:30
03:24
03:41
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.11.2022 | 09:38
01:36
02:17
02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
Bursa'dan İstanbul'a gitmek için biletini aldığı feribotu kaçıran ve asılsız bomba ihbarında bulunan yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar üzerine Bursa ve İstanbul'daki limanlara yanaşan feribotlarda bomba araması yapıldı. Yolcular didik didik arandı. Polise asılsız ihbarda bulunup feribota yetişemeyince İstanbul'a otobüsle giden zanlı, çok kısa sürede Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otobanda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sirkeci'den kalkan ve Bursa'ya gelen feribot da ihbar sebebiyle en yakındaki Armutlu limanına çekildi. Burada panik yaşanmaması için yolculara gemide arıza olduğu söylendi. Ancak gemi detaylı arama yapılması ve 400 yolcunun mağdur edilmemesi için Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla hemen Mudanya iskelesine yönlendirildi. İstanbul'dan gelen yolcular bir süre Mudanya iskelesindeki terör ve asayiş ekiplerince bekletildi. Gemide detaylı arama yapılırken, bekletilen yolcular da üst aramasından sonra iskeleden dışarıya çıkarıldı. Öte yandan polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.
Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edildi.