Fethiye’de arazi anlaşmazlığı aile katliamı: 3 ölü | Video
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren Özcan A. isimli şüpheli olay sonrası firar etti.
Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.
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