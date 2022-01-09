Fethiye'de denizde korkutan hortum | Video

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamera tarafından görüntülendi.