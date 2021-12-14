Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu; 3 tutuklama | Video

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MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında Fethiye Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 2 memurunda bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçen 10 Aralık'ta Fethiye'de 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştıkları ileri sürülen aralarında belediyenin çeşitli birimlerinde çalışanlarında bulunduğu şüphelileri, 6 ay süreyle, teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurları A.A. M.G., ile Z.Ç., itfaiye şefi A.A.K., Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli memur A.S., belediyeden emekli memur S.K.'nın yanı sıra Z.Ç., B.K., ve M.D., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda evrağa incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden zabıta A.A., İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S. ile belediyeden emekli memur S.K., tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.