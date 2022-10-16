Video Yaşam Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video
Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video

Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video

16.10.2022 | 22:09

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletli kurye ile bir otomobil feci şekilde çarpıştı. Kurye, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce savruldu. Hızını alamayan otomobil bir başka araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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