Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletli kurye ile bir otomobil feci şekilde çarpıştı. Kurye, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce savruldu. Hızını alamayan otomobil bir başka araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.