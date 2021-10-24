Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Fethiye'de haraç çetesi çökertildi: 6 gözaltı 24.10.2021 | 15:20
00:33
Dünya paraşütçülerinden Öludeniz'de muhteşem gösteri | Video 24.10.2021 | 15:14
00:24
Sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç anı kamerada | Video 24.10.2021 | 14:59
00:18
Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti 24.10.2021 | 14:48
00:27
Çorum’da bıçaklı kavga:1 yaralı | Video 24.10.2021 | 14:50
05:36
7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları çadırda yaşıyor 24.10.2021 | 14:28
01:31
01:13
01:43
Nemrut Krater Gölü'nden mest eden görüntüler | Video 24.10.2021 | 13:52
06:01
06:21
Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi 24.10.2021 | 14:05
03:11
Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı | Video 24.10.2021 | 13:24
07:20
Bill Gates Bodrum Kalesini gezdi | Video 24.10.2021 | 13:04
00:17
05:56
İntihar ettiği öne sürülen kadının kızından iddia: Annemi babam öldürdü! 24.10.2021 | 12:30
00:48
Sarıyer'de trafik kazası: PÖH aracıyla otomobil çarpıştı 24.10.2021 | 12:54
01:45
Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
00:43
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 24.10.2021 | 12:41
00:58
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 24.10.2021 | 12:05
04:25
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 24.10.2021 | 11:56
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, esnaflardan haraç aldığı tespit edilen çeteye yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, liderliğini B.Ö.'nün yaptığı çetenin Fethiye Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaflardan haraç aldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, çete üyelerinin sanayi içerisinde yedek parça satışı yapan G.A.'dan zorla para almaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerce ifadesine başvurulan G.A., yanına gelen kişilerin B.Ö.'nün adamları olduğunu söylerken, çete üyelerinin kendisinden 10 bin lira para istediğini, zorla araca bindirip senet imzalamaya çalıştıklarını ve kendisi dışında 2 mağdurun daha darp edilerek parasının alındığını belirtti.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, nitelikli yağma suçu işleyen çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ifadesine başvurulan G.A.'nın, çete üyeleriyle dün buluşacağı belirlendi. Çete üyelerinin istediği haraçtan 3 bin lirayı belirlenen adrese götüren G.A. parayı şüphelilere verdi. Parayı alan 6 şüpheli bindikleri araçla bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı kısa süre içerisinde durdurarak, Ç.I., B.Ö., B.Ö.Ö., T.Y., S.B. ve M.T.'yi gözaltına alırken, yapılan aramada G.A.'nın verdiği 3 bin lira para ile bir adet pala ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, zarar gören başka mağdurların olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çete üyelerinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.