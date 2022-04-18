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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul güne yağmurla uyandı, trafik yüzde 51'e ulaştı | Video 18.04.2022 | 08:43
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Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu | Video 18.04.2022 | 08:42
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Jandarmadan kaçak telefon operasyonu | Video 18.04.2022 | 09:06
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Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı | Video 18.04.2022 | 08:45
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Fethiye'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü | Video 18.04.2022 | 08:40
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Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video 17.04.2022 | 16:35
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Villada bulunan beyaz kaplan, Gaziantep'te koruma altına alındı | Video 17.04.2022 | 15:34
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10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek, varisleri şoke etti | Video 17.04.2022 | 14:57
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Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video 17.04.2022 | 12:46
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Temizlik görevlisi, bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi | Video 17.04.2022 | 11:53
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Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan 'market' yöntemi | Video 17.04.2022 | 11:30
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Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video 17.04.2022 | 11:22
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.