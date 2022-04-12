Video Yaşam Fethiye’de oltaya takılan martı kurtarıldı
Fethiye’de oltaya takılan martı kurtarıldı

Fethiye’de oltaya takılan martı kurtarıldı

12.04.2022 | 13:56

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağzına olta takılan martı, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gökyüzüne salındı.

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