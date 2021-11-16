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OTOMATİK OYNAT
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Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı! | Video 16.11.2021 | 12:54
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Fethiye’de otomobil dereye uçtu 16.11.2021 | 12:54
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Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti 16.11.2021 | 11:36
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Kartal’da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada | Video 16.11.2021 | 11:24
03:26
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı 16.11.2021 | 10:44
02:17
Gümüşhane'de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 16.11.2021 | 11:09
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Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 16.11.2021 | 10:59
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Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video 16.11.2021 | 10:44
03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
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Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
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İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
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Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
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Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
Fethiye’de bir otomobil dereye uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü ve yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.