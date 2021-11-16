Video Yaşam Fethiye’de otomobil dereye uçtu
Fethiye’de otomobil dereye uçtu

Fethiye’de otomobil dereye uçtu

16.11.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı! | Video 00:19
Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı! | Video 16.11.2021 | 12:54
Fethiye’de otomobil dereye uçtu 00:21
Fethiye’de otomobil dereye uçtu 16.11.2021 | 12:54
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti 01:50
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti 16.11.2021 | 11:36
Kartal’da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada | Video 03:33
Kartal’da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada | Video 16.11.2021 | 11:24
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı 03:26
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı 16.11.2021 | 10:44
Gümüşhane’de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 02:17
Gümüşhane'de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 16.11.2021 | 11:09
Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video 01:49
Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video 16.11.2021 | 11:07
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında ilk kez açıkladı! Ensem tırmık içinde... 23:15
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında ilk kez açıkladı! "Ensem tırmık içinde..." 16.11.2021 | 11:01
Rize’de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 00:48
Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 16.11.2021 | 10:59
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya’nın doğum gününü böyle kutladı | Video 00:27
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video 16.11.2021 | 10:44
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve tahtadan köpek yaptı 01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
Babasını satırla öldürdü, Oyun oynuyorduk dedi | Video 03:32
Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
Müge Anlı’da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 05:44
Müge Anlı'da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 16.11.2021 | 10:16
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 01:08
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 16.11.2021 | 10:27
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
Müge Anlı Son Bölüm 16 Kasım 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 05:44
Müge Anlı Son Bölüm 16 Kasım 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 16.11.2021 | 10:16
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
Bursa’da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44

Fethiye’de bir otomobil dereye uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü ve yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA