Fethiye’de otomobil dereye uçtu | Video

Fethiye’de bir otomobil dereye uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü ve yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinen bağlı Çiftlikköy Mahallesi Karaot Plajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu otomobil dereye uçtu. Dereye uçan araçta bulunan sürücü ve yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanamadı.