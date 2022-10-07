Video Yaşam Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video

07.10.2022 | 20:23

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OTOMATİK OYNAT

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

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