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OTOMATİK OYNAT
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Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
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Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 07.10.2022 | 18:09
06:07
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Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 16:15
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Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11
02:05
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli | Video 07.10.2022 | 15:28
03:21
02:18
Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu | Video 07.10.2022 | 15:19
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Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 07.10.2022 | 15:19
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Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video 07.10.2022 | 12:35
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2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video 07.10.2022 | 12:30
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Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.