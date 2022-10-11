Video Yaşam Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video

Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video

11.10.2022 | 17:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Liseli Gamze’nin ölümünde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 01:39
Liseli Gamze'nin ölümünde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 11.10.2022 | 17:20
17 yaşındaki çocuğun gasp ettiği taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:26
17 yaşındaki çocuğun gasp ettiği taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 17:20
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:32
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 17:10
Fethiye’de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 00:21
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 11.10.2022 | 17:10
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:32
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 16:54
Ankara’da ’sahte para’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 03:38
Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 16:30
Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! Bugün Türkiye cahil bir ülkedir | Video 01:22
Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" | Video 11.10.2022 | 16:18
Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Lise öğrencisi Gamze Açar davasında karar açıklandı | Video 02:29
Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Lise öğrencisi Gamze Açar davasında karar açıklandı | Video 11.10.2022 | 16:08
Tekirdağ’da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi | Video 00:48
Tekirdağ’da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 16:01
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 01:19
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 15:33
20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü! Cinayet mi intihar mı? | Video 05:50
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı?" | Video 11.10.2022 | 14:49
Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video 02:19
Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video 11.10.2022 | 15:05
20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü! Cinayet mi intihar mı araştırılıyor | Video 05:50
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor | Video 11.10.2022 | 14:50
Gaziantep’teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 01:08
Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:50
Muğla’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:51
Muğla'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:32
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 01:15
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 11.10.2022 | 13:13
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 00:32
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 11.10.2022 | 13:00
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:51
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 11.10.2022 | 12:34
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirirken kayalıklara düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Eduard Anthonie Ries De Bruin (56), kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan yaralı turist yaklaşık 250 metre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı turistin vücudunda kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA