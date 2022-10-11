Video Yaşam Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video

Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video

11.10.2022 | 17:54

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirirken kayalıklara düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı.

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