FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti; FETÖ firarilerine operasyon düzenledi. 12 kişi yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 euro ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyetler yürüttüklerine dair ifadeler bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olan ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilen 15 kişiye yönelik olarak operasyon düzenledi. İstanbul merkezli beş ilde 10'u İstanbul olmak üzere çok sayıda adrese baskın yapıldı.12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer iki firariyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.