FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video

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İstanbul Emniyeti; FETÖ firarilerine operasyon düzenledi. 12 kişi yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 euro ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer iki firariyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.