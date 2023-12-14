FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video
Osmaniye’nin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Türkçe öğretmeni H.M.G. isim kadın yatak odasında bulanan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
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