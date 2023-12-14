FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 14.12.2023 | 14:46 Osmaniye’nin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Türkçe öğretmeni H.M.G. isim kadın yatak odasında bulanan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G., isimli kadın Osmaniye'de bir evde sakladığı belirlendi. Evde yapılan adli arama sonucunda hükümlü saklandığı evde yatak odasında bulanan elbise dolabının arka kapağı açılır-kapatılır vaziyette düzeneğin arkasındaki gizli bölmede yakalandı. H.M.G. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.