'FETÖ' ile korkutarak 200 bin tl dolandırdılar, Tunceli'de yakalandılar | Video

Niğde'de FETÖ ie korkutarak aradıkları kişinin toplam 200 bin TL'si dolandıran 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli, Tunceli'de yakalanıp gözaltına alındı.

Kendilerini 'savcı' olarak tanıtıp aradıkları kişiyi, "Telefonlarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldı. Bir miktar para ödersen, seni kurtarırız" diyerek korkutan dolandırıcılar, bir miktar döviz ve altın karşılığında anlaştı. Dolandırıcılar ayrıca aradıkları kişinin kendilerine 'Nehir' diye hitap etmesini, kendilerinin de 'Irmak' diye sesleneceğini söyledi.

Dolandırıcılar, daha sonra buluştukları kişiden toplam değeri 200 bin TL olan 10 bin 700 euro ile 50 gram altın aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, buluşma yerindeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu M.S.S. ile A.K. olduğunu ve araçla Tunceli'ye doğru yola çıktıklarını belirledi.

Ekipler, konu ile ilgili Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendi. Önlem alan ekipler, Tunceli girişinde oluşturulan kontrol noktasında aracı durdurup, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada para ve altın bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.S. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.