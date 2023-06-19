Video Yaşam FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon: 3 tutuklama | Video
FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon: 3 tutuklama | Video

FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon: 3 tutuklama | Video

19.06.2023 | 15:49

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 14 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları istikametinde TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY mensuplarının yurt dışına firarlarını organize ettiği belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7'si Karabük'te, 4'ü Zonguldak'ta, 2'si Edirne'de 1'i İstanbul'da olmak üzere FETÖ/PDY Terör Örgütüne yardım ettikleri tespit edilen şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken 1 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., A.T. ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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