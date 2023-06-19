FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon: 3 tutuklama | Video
Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 14 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7'si Karabük'te, 4'ü Zonguldak'ta, 2'si Edirne'de 1'i İstanbul'da olmak üzere FETÖ/PDY Terör Örgütüne yardım ettikleri tespit edilen şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken 1 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., A.T. ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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