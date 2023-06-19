FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon: 3 tutuklama | Video 19.06.2023 | 15:49 Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 14 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları istikametinde TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY mensuplarının yurt dışına firarlarını organize ettiği belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7'si Karabük'te, 4'ü Zonguldak'ta, 2'si Edirne'de 1'i İstanbul'da olmak üzere FETÖ/PDY Terör Örgütüne yardım ettikleri tespit edilen şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken 1 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y., A.T. ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.