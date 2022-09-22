Video Yaşam FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video

FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video

22.09.2022 | 14:56

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Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, yasal işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi. Örgütün mahrem imam olduğu tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

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