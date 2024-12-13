FETÖ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Adana’da FETÖ’ye finansman sağladığı öne sürülerek yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin medikal firma kurarak FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü.
Ayrıca S.T'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği iddia edildi.
14 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.
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