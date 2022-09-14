Video Yaşam FETÖ tehdidiyle kadının altınlarını çaldılar | Video
FETÖ tehdidiyle kadının altınlarını çaldılar | Video

FETÖ tehdidiyle kadının altınlarını çaldılar | Video

14.09.2022 | 10:25

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Adana’da kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ tehdidiyle bir kadının 11 tam, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını alıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı S.Ö.'yü (46) cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini 'Komiser Süleyman' olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip altınları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere evdeki 11 tam, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını verdi. S.Ö., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayı 'dolandırıcılık' suçundan 5 kaydı olan S.G. (38) ile S.A.'nın(18) gerçekleştirdiği saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelileri Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada dolandırıcılardın S.Ö.'den aldıkları altınlar ise bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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