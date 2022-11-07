FETÖ terör örgütünün Kara kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon | Video
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Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9'u yakalandı.