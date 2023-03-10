FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheliler, otoyolda yakalandı | Video 10.03.2023 | 13:29 İZMİR'de telefonla aradıkları H.T.'yi FETÖ yalanıyla kandırıp 600 bin TL değerindeki para ile ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarmanın sıkı takibiyle otoyolda yakalandı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Telefonla arayıp, kendilerini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan 2 şüpheli, H.K.'nin adının FETÖ ile iltisaklı olduğu ve bankadaki parasının boşaltılacağını belirtip, para ve ziynet eşyalarını getirmesini söyledi. H.K. de söylenenleri yapıp, şüphelilere 600 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını teslim etti. Durumu öğrenen H.K.'nin ağabeyi, jandarma ile iletişim geçip, kardeşinin Çanakkale otoyolu istikametine doğru kaçırıldığını ihbar etti. Harekete geçen jandarma, H.K.'yi, otoyol alt geçinde buldu.



YAYA OLARAK KAÇTI, SİYAH ARAÇTA YAKALANDI

H.K., para ile eşyalarının maskeli bir kişi tarafından alındığını, yaya olarak Çanakkale yönüne gittiğini söyledi. Bunun üzerine jandarma, otoyol güvenlik kamera merkezi ile irtibata geçip, şüphelinin siyah renkli bir araca bindiğini, aracın da Çanakkale yönüne gittiğini tespit etti. Takibe alınan araç, Dikilli ilçesi Çandarlı gişelerinde durduruldu. O anlar, otoyoldaki kameralara yansıdı. Otomobilde yapılan aramada, H.K.'ye ait 600 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası ele geçirildi; M.K. ile A.D. gözaltına alındı. Para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.