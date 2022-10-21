FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları FETÖ yapılanmasına 59 ilde 704 şüpheliye eş zamanlı ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ düzenledi. Erzurum’da ise gözaltına alınan 13 hedef şahıs adliyeye getirildi. Gözaltına alınan 5’i kadın 13 kişinin arasında Erzurum Memurlar Sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B.’de var.
Erzurum KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 8 ay süren çalışmalarda; yurtdışı kaynaklı paraların daha önceden belirlenen şahısların yakınlarına ait hesaplara ATM cihazları üzerinden kartsız işlem seçeneği ile ya da kargo içerisine gizlenerek gönderildiği tespit edildi. Erzurum'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ise 13 hedef şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şahıs bugün sabah adliyeye getirildi. Yakalanan 5'i kadın 13 şahısın arasında Erzurum Memurlar Sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B.'nin de olduğu belirtildi.
Ayrıca operasyon günü yapılan ikamet aramalarında; 25 bin 655 TL, 770 Euro, 50 Dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda; 306 bin 962 TL, 15 bin150 Euro, 4 bin Dolar para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.