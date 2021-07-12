FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, adli tıp kurumuna getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Başkan Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasın ardından ADli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen İnandı'nın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.