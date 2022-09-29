Video Yaşam FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video
FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video

FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video

29.09.2022 | 12:10

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şahısların yakalanmamak için eve kamera sistemi kurduğu ve gizli bölmeler yaptığı tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi. Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi.
Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

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